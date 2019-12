Maroc : Un autre YouTubeur connu pour ses vidéos critiques arrêté à Tifelt ?

Des YouTubeurs marocains ont confirmé cette semaine l’arrestation de l’un des leurs, après l’interpellation, dimanche dernier de Mohamed Sekkaki alias Moul Kaskita.

Il s’agit, selon des médias arabophones, de Mohamed Ben Bouddouh, un YouTubeur connu sous le nom de «Moul L7anout». Des proches du YouTubeur ont affirmé que des policiers, en tenue civile, se seraient déplacés à sa maison à Khemisset, vers 9h du matin du mardi, avant qu’il soit finalement interpelé à Tifelt, où il se serait rendu pour des raisons personnelles.

Sur YouTube, l’heure est aux spéculations quant à cette arrestation ainsi que le lieu de détention de Mohamed Ben Bouddouh. «Il a été arrêté par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca après plusieurs vidéos s’adressant au roi Mohammed VI», déclare le YouTubeur Sokodar dans une vidéo postée le 5 décembre dernier.

«Omar Ben Bouddouh, son père, était dans les FAR, avait servi 18 ans au Sahara et a été pendant 22 ans un prisonnier du Front Polisario», affirme Sokodar dans une vidéo critique. «Mohamed Ben Bouddouh s’est révolté, car il avait bénéficié d’une somme d’argent dans le cadre du processus de dédommagement. Sa famille a acheté un café mais certains ont provoqué sa faillite», a-t-il abondé, décrivant une famille ayant vécu dans la «précarité» et «l’exclusion».

A rappeler que cette arrestation intervient après celle de «Moul Kaskita» que le procureur du roi près le tribunal de première instance de Settat à déférer mardi dernier devant la justice en état d'arrestation. Pour rappel, un communiqué du procureur du roi, relayé par la MAP, a explique que le mis en cause avait été interpellé après la publication d'une vidéo comprenant des injures à l'encontre des Marocains et des institutions constitutionnelles et qu'il a fait l'objet de plusieurs plaintes, notamment des certaines ONG.