Maroc : Un Youtubeur arrêté après la publication d'une vidéo injuriante contre les institutions

Le youtubeur dénommé Moul Kaskita a été arrêté suite à la publication d'une vidéo comprenant des injures à l'encontre des citoyens marocains et des propos touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles, indique, dimanche, un communiqué du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Settat.

«Suite à la publication d'une vidéo sur YouTube en date du 29 novembre 2019 sur une chaîne portant le nom ''Moul Kaskita'' comprenant des propos injurieux à l'encontre des citoyens marocains et touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles, l'individu concerné a été arrêté et placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête», précise le communiqué.

La même source ajoute qu'une petite quantité de drogue a été trouvée en sa possession au moment de l'interpellation. Le mis en cause sera déféré devant le parquet dès la fin de l'enquête.