Maroc : Des supporters du Raja Casablanca interdits de tifo

Interdits de tifo lors de la rencontre ayant opposé le Raja Casablanca à l’Espérance de Tunis (EST) dans le cadre de la Ligue des champions d’Afrique, samedi, les supporters des Aigles sous la bannière de Curva (dit aussi l’Magana) se sont habillés en noir, pour protester contre cette décision en plus de celle de les priver d’assister aux matchs.

Dans un communiqué publié sur leur page Facebook, les supporters dénoncent ces mesures en mettant en cause une «politisation» de leurs récents tifos levés lors de leur précédente rencontre contre le Wydad de Casablanca, ainsi que des «surinterprétations sans lien avec le sport» qui ont été faites des messages véhiculés dans les gradins. «Est-il concevable que nous soyons persécutés à cause de l’interprétation de parties tierces et qui est résolument loin de notre passion pour le football ?», s’interroge la structure.

«Nous ne permettrons à personne de nous intégrer dans une guerre contre Curva et à laquelle nous ne sommes aucunement associés, puisque ce qui nous rassemble est d’encourager le Raja et rien d’autre», soulignent-ils dans leur communiqué.

Et d’expliquer comment ils ont été visés par des restrictions «sécuritaires», qu’ils considèrent comme «une réaction» : «Dès que la campagne médiatique ayant suivi le derby est tombée, le ministère de l’Intérieur a déclaré la guerre à Curva comme elle l’a fait depuis des années, en fermant devant nous l’accès au Stade Mohammed V et en interdisant la levée de tifos.»

Dans leur communiqué, les supporters dénoncent également «un traitement humiliant» et promettent «des actes de résistance».

Cette rencontre qui a opposé le Rajat à l’Espérance de Tunis s’est soldée par un score de deux but à zéro, au bénéfice des Tunisois