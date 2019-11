Quatre accords, dont une exemption de visa, signé entre le Maroc et les Maldives

Le Royaume du Maroc et la République des Maldives ont conclu, vendredi à Rabat, quatre accords bilatéraux relatifs à l'exemption de visa, à la coopération en matière religieuse, au renforcement des consultations politiques et à la coopération entre les instituts d'études diplomatiques.

Il s'agit de deux accords relatifs à l'exemption de visa et à la coopération en matière religieuse, ainsi que deux mémorandums d'entente relatifs au renforcement des consultations politiques entre les deux pays et à l'approfondissement de la coopération entre l'Académie marocaine des études diplomatiques (AMED) et l'Institut des affaires étrangères du ministère maldivien.

Lors d’un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre maldivien des Affaires étrangères, Abdulla Shahid, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a affirmé que cette visite, la première pour un chef de la diplomatie maldivienne au Maroc, intervient au moment où les deux pays célèbrent le 30ème anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Il a informé que les entretiens ont porté sur les moyens de développer la coopération bilatérale à travers des projets concrets, notant s'être mis d'accord avec son homologue maldivien sur le renforcement de la coopération et le partage d'expériences en matière d'agriculture, de pêche maritime et de tourisme, des secteurs importants pour les deux pays.

De son côté, le chef de la diplomatie maldivienne, qui a commenté les quatre accord signés, a noté que celui relatif à l'exemption de visa permettra de consolider davantage les relations politiques, économiques et les liens entre les deux peuples.

Delighted to sign Visa Waiver agreement with the Kingdom of Morocco. This will pave the way for Maldivians to travel to Morocco without visas from 31st January 2020. Another momentous milestone for Maldives-Morocco relations. @MarocDiplomatie pic.twitter.com/7byR6Ct1SC