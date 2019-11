Un premier forum de l'investissement des Marocains du monde tenu à Meknès

Le coup d’envoi du premier forum de l'investissement et du tourisme des Marocains du monde a été donné, vendredi à Meknès, à l’initiative de l’Organisation nationale pour les Marocains du monde (ONAMM).

Cette rencontre de deux jours, qui connait la participation de nombreux opérateurs économiques et touristiques, tend à relancer l’activité touristique dans la capitale ismaïlienne et à attirer davantage les investissements des marocains établis à l’étranger.

Le président de l’ONAMM, Hamid Aslaoui a mis, à cette occasion, en valeur les nombreux atouts de la ville de Meknès, particulièrement sa civilisation arabo-islamique, son histoire et la diversité de son patrimoine culturel matériel et immatériel, notant que ce forum aspire à créer des ponts de communication et d’échange avec les marocains du monde.

Il a ajouté que cette rencontre a pour ambition de mettre en avant les expériences et les expertises accumulées par les Marocains établis à l’étranger dans les pays d’accueil et identifier les possibilités d’investissement touristique à Meknès.

Il a rappelé à cet effet que l’investissement constitue l’un des piliers de développement durable, en ce sens qu’il contribue à la création des richesses et des postes d’emploi aux lauréats des universités et des instituts.

Le délégué régional du Tourisme à Meknès, Ahmed El Khemlichi a souligné, quant à lui, que l’investissement touristique à Meknès offre des opportunités prometteuses, notant que Meknès-El Hajeb est un axe géographique «exceptionnel», qui a le potentiel de permettre à la région de jouer «pleinement son rôle de destination touristique de premier plan».

Au menu de cette rencontre, les participants discuteront de plusieurs axes liés notamment aux «perspectives d’investissement des marocains du monde à Meknès» et aux «défis d’investissement et tourisme à Meknès».