Le Finlandais Konecranes va livrer des grues RTG à Tanger Med

La société finlandaise Konecranes, spécialisée dans la fabrication et l’entretien de grues et d’appareils de levage, a remporté une commande de Tanger Alliance. Ainsi, la société livrera au Maroc 16 grues à portique sur pneus en caoutchouc d’ici la mi-juillet 2020. Selon l’American Journal of Transportation, les 16 RTG de Konecranes iront au nouveau terminal à conteneurs TC3 de Tanger Med 2.

«Nous avons sélectionné les RTG de Konecranes parce que nous pensons que ces machines nous aideront à atteindre nos objectifs ambitieux. Nous avons également apprécié la capacité de Konecranes à livrer les grues dans les délais impartis. Ils seront tous livrés d'ici juillet 2020», a déclaré Said Asbaai, président du conseil d'administration de Tanger Alliance.

«C’est une avancée majeure pour Konecranes au Maroc et je suis heureux d’en avoir fait partie. Je souhaite au port de Tanger beaucoup de succès dans la poursuite de son expansion», a déclaré Adel Issa, directeur régional des ventes de l’entreprise.

«Les RTG auront une capacité de levage de 40 tonnes, des conteneurs d’une hauteur de plus de 5 sur 5, de 7 rangées de conteneurs et d'une voie réservée aux camions (…) Ils seront équipés de la fonction de conduite automatique qui permet à la grue de continuer à rouler en ligne droite», a expliqué la même source.