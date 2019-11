Maroc : Un réseau d'immigration clandestine et de trafic de drogue démantelé à Guelmim

Les services de la police judiciaire de la ville de Guelmim ont arrêté, mercredi, sur la base de données précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national, trois personnes pour leur implication présumée dans des affaires de trafic international de drogue, organisation de l'immigration clandestine et émission de chèques sans provisions.

Les procédures de recherche et de pointage dans les bases de données sécuritaires ont révélé que l'un des trois suspects était recherché au niveau national dans le cadre de l'affaire des huit tonnes de chira saisis en octobre dernier près de Guelmim, alors qu'un autre fait objet d'un mandat d'arrêt national pour émission de chèques sans provisions, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et investigations ont également permis à l'arrestation d'une troisième personne active dans l'organisation de l'immigration clandestine et la traite des êtres humains et qui a convenu avec le premier suspect de l'achat d'un canot pneumatique et de matériel de navigation maritime, pour lui faciliter d'immigrer clandestinement vers les Iles Canaries, avec d'autres candidats à l'immigration clandestine, précise la DGSN.

Les trois suspects, âgés de 30, 33 et 40 ans, ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.