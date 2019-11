Walt Disney World enrichit son pavillon marocain en Floride

Le parc thématique de Walt Disney World en Floride a ajouté de nouvelles expériences interactives au pavillon du Maroc, selon le média local Orlando Business Journal. Ainsi, deux des compétitions modernes du pays ont été ajoutées à la galerie des arts et de l’histoire marocaine.

Selon le géant des parcs d’attractions, la section Maroc comprend désormais un aperçu du «Marathon des Sables» et du «Rallye Aicha des Gazelles», organisés dans le Sahara.

Selon le blog de Disney, l’exposition comprend «un diorama réaliste du Marathon des Sables avec l’équipement de course et les trophées des concurrents marocains, en plus d’une séance de photos interactive mettant en vedette le Rallye Aïcha des Gazelles».

Pour Disney, les nouveaux éléments permettront aux visiteurs de découvrir les compétitions intenses et la manière dont les habitants du Sahara ont «relevé les défis de la vie dans cet environnement». Les visiteurs pourront également être en immersion en tant que participants aux deux rallyes, dans le cadre desquels ils pourront notamment manger du «sellou», très prisé par les coureurs pendant ces courses.

Le pavillon Maroc à Disney World fait partie de la vitrine mondiale au sein du parc à thème Epcot à Orlando (Etat de Floride). Il a été ouvert en septembre 1984.