Maroc : Le roi offre un dîner, présidé par Lalla Meryem, en l'honneur d'Ivanka Trump

Le roi Mohammed VI a offert, jeudi à Rabat, un dîner en l'honneur d’Ivanka Trump, conseillère du président américain Donald Trump, présidé par la princesse Lalla Meryem.

Ont été conviés à ce dîner André Azoulay, conseiller du roi, et plusieurs membres du gouvernement, indique l’agence officielle MAP.

Ivanka Trump est arrivée mercredi à l'aéroport Rabat-Salé pour une visite dans le royaume, au cours de laquelle elle doit avoir une série d'entretiens avec des responsables marocains à Rabat et à Casablanca.

Today I was honored to speak with His Majesty King Mohammed VI & thank him for his gracious hospitality during our delegation’s visit to the beautiful country of Morocco.



The U.S. & @POTUS deeply value the long-standing & growing bilateral relationship between our countries.