Maroc : L’heure est au bilan pour l’OFPPT au titre l'exercice 2018-2019

L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a formé 353 581 stagiaires, dont 22 600 inscrits en formation qualifiante, au titre de la saison 2018-2019, selon des données annoncées lors du Conseil d'administration de cet établissement, tenu lundi dernier à Rabat.

«Le bilan de l'activité de l'OFFPT au titre de l'exercice 2018-2019 a enregistré plusieurs changements dus aux réformes engagées par le management de l'Office suite aux hautes orientations royales», a fait savoir la directrice générale Loubna Tricha.

Parmi les actions phares menées durant la période de référence, elle a, notamment, cité la création de 11 nouveaux centres, dont cinq réalisés en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et six établissements sectoriels dans les domaines de l'agroalimentaire, le tourisme, l'automobile et les métiers éducatifs apportant une capacité de plus de 7 000 places pédagogiques, lit-on un communiqué transmis jeudi à la MAP.

Elle a également fait part de l'initiation du projet de restructuration du portefeuille filières, en concertation avec les professionnels de chaque secteur, et de l'accompagnement du plan d'accélération industriel visant le développement de huit écosystèmes, outre la création à l'horizon 2020 de 19 000 emplois au niveau de Souss-Massa en tant que région pilote.

Mme Tricha a, d'autre part, mis en avant la poursuite de la création de sept centres de formation professionnelle en Guinée-Conakry, au Mali, au Gabon, à Madagascar, en Ethiopie, au Nigéria et au Sénégal, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable, en plus du déploiement d'actions de formation et de certification au profit de 5 211 collaborateurs.

Et de faire état de la mobilisation d'un budget global de l'ordre de 3 736,7 millions de dirhams (MDH), soit une évolution de 3,7% par rapport à l'exercice 2017.