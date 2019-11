Marché du travail au T3-2019 : Le nombre d'emplois créés en baisse, selon le HCP

L'économie nationale a créé 143 000 postes d'emploi au troisième trimestre de 2019 contre 201 000 postes durant la même période un an auparavant, indique le Haut-commissariat au plan (HCP).

Ce volume résulte d'une création de 262 000 emplois en milieu urbain et d'une perte de 119 000 en milieu rural, précise le HCP dans une note d'information relative aux principaux indicateurs du marché du travail au T3-2019.

Par type d'emploi, ladite note fait état de la création de 238 000 emplois rémunérés, résultat d'une création de 244 000 en milieu urbain et d'une perte de 6 000 en milieu rural.

Parallèlement, le HCP indique que le taux d'activité a connu, au niveau national, une stagnation autour de 44,9% entre le T3-2018 et la même période de 2019, précisant que ce taux s'est accru de 41,1% à 41,7% en milieu urbain et a régressé de 51,9% à 50,8% en milieu rural.

De son côté, le taux d'emploi s'est situé à 40,7% témoignant également d'une stagnation au niveau national, fait savoir la note.

Dans cette même note, le HCP a fait état d’une hausse du taux de chômage à 9,4% au titre du troisième trimestre de 2019 contre 9,3% durant la même période un an auparavant. «Avec une hausse de 26 000 personnes, 23 000 en milieu rural et 3 000 en milieu urbain, le nombre de chômeurs est passé, au niveau national, de 1 088 000 à 1 114 000 personnes entre le troisième trimestre de 2018 et la même période de 2019».

Le taux de chômage est ainsi passé de 13,1% à 12,7% en milieu urbain et de 3,9% à 4,5% en milieu rural, précise la même source.

Ladite note fait remarquer que le chômage reste relativement élevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans avec 26,7% (contre 7% parmi les personnes âgées de 25 ans et plus) et chez les femmes (13,9% contre 8% parmi les hommes).