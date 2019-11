Les record Guinness les plus fous établis par des Marocains

Depuis son apparition, pour la première fois en 1955 puis annuellement depuis les années 1960, le Livre Guinness des records recensant une collection de records du monde a plusieurs fois cité le Maroc ou/et les Marocains. Certains de ces records sont devenus connus, comme la plus grande théière, la plus ancienne université, le plus grand drapeau, le plus grand tajine ou la plus grande piscine. Cependant, d’autres records ayant été distingués par Guinness le sont moins.

Vous serez surpris d’apprendre que la plus ancienne «réalisation» qui cite le Maroc date de… 1721, date du décès de Moulay Ismail. Le sultan alaouite détient, en effet, un record de fertilité selon le Livre Guinness : «L’empereur chérifien du Maroc, Moulay Ismail (1672-1727) aurait eu au total 525 fils et 342 filles en 1703 et aurait eu un 700ème fils en 1721.»

Mais en terme de «descendants vivant», le sultan chérifien est toutefois détrôné par l’Américain Samuel S. Mast qui, à l’âgé de 96 ans en 1992, avait 824 descendants vivants, dont 11 enfants, 97 petits-enfants, 634 arrière-petits-enfants et 82 arrière-arrière-petits-enfants.

Un Marocain ayant les pieds les plus grands du monde

Bourré de records aussi impressionants qu’insolites, le Livre Guinness évoque également le nom de Brahim Takioullah. Ce dernier, originaire du royaume mais établi en France, dispose des pieds les plus grands du monde. «Le jeune homme a un pied gauche mesurant 38,1 cm (1ft 3in)», alors que son pied droit mesure 37,49 centimètres», écrit-on.

La taille du Marocain le place également comme deuxième homme le plus grand encore vivant, à deux centimètres du sultan Kosen de Turquie, qui mesure 8 pieds trois pouces. «Brahim, qui a grandi dans un petit village marocain, a eu une poussée de croissance énorme pendant son adolescence qui l'a vu grandir de trois pieds en seulement un an. Cependant, personne n'a pensé à enquêter sur sa taille inhabituelle avant l'âge de 18 ans», poursuit le Livre Guinness.

«Le médecin de l'école a remarqué que j'avais cette taille et m'a demandé de passer des tests sanguins. On m'a diagnostiqué une maladie très rare appelée acromégalie», explique le Marocain. Il s’agit, en effet, d’un trouble de l'hypophyse qui amène le corps à produire une hormone de croissance excessive. S’il a lui-même contacté le Livre Guinness, sa vie ne serait toutefois pas facile à cause de sa taille et celle de ses pieds. Donc si vous vous plaignez de ne pas trouver des chaussures de votre pointure, pensez à l'enfer qu'il endure.

Brahim Takioullah avec la femme la plus petite de la planète. / Ph. DR

Plus grand nombre de t-shirts enfilés en une minute et plus grande explosion en cinéma

Si vous vous demandez le nombre de t-shirt que vous pouvez porter en une minute, il peut avoisiner 30. En effet, c’est en novembre 2017 que Nathan Anderson et Levi Dayne (États-Unis) ont réussi individuellement, lors d'un événement organisé à la Sierra Canyon School de Chatsworth, en Californie, de porter 17 t-shirts en 30 secondes.

Mais avant eux, en mars 2012, deux Marocains en binôme avaient enregistré le record du monde pour le plus grand nombre de t-shirts enfilés en une minute. Lors d’un événement ayant eu lieu au Koweït, les Marocains Waleed Bellarha et Yassine Bellarha ont réussi à porter 31 t-shirts en une minute.

Illustration. / DR

Sur un autre registre, c'est en octobre 2015 que les fans de la saga James Bond ont été ravis de découvrir le Maroc dans le film réalisé par Sam Mendes. Un mois plus tard, la production avait reçu un prix remis à Chris Corbould, le responsable des effets spéciaux du film, par le Livre Guinness des records. Il s’agissait d’un certificat reconnaissant la plus grosse explosion jamais réalisée pour un film de cinéma.

C’est à Erfoud que l’équipe du film avait utilisé 8 418 litres de kérosène ainsi que 33 kg d'explosifs en poudre pour déclencher une explosion équivalente à 68,47 tonnes de TNT. La scène à couper le souffle, qui a été tournée à Erfoud le 29 juin, avait duré 7,5 secondes.

L’homme porteur de la plus grande pyramide humaine

Tahar Douis, homme du cirque né au Maroc, est célèbre pour ses combats et ses présentations artistiques avec les alligators. C’est à Londres qu’il avait commencé sa carrière, à l’âge de 16 ans, avec le Cirque Hassani. Une troupe fondée par Ali Hassani, un acrobate célèbre en Angleterre qui, enfant, avait été enlevé à Marrakech par une troupe espagnole.

C’est dans le cadre de ce cirque que Tahar Douis a pu réaliser, dans les années 1970, un record mondial qui a été reconnu par le Livre Guinness. Il a pu être la base de la plus grande pyramide humaine, soutenant ainsi sur ses épaules douze membres de sa troupe, soit un ensemble pesant 771 kg. La scène a été immortalisée aux studios de la BBC TV, à Birmingham au Royaume-Uni, le 17 décembre 1979.

Le Marocain Tahar Douis. / Ph. DR

Et si Tahar Douis n’a pas peur de flirter avec les alligators, Mustafa Danguir, lui, a été surnommé Mustafa Danger pour ses défis acrobatiques qui donnent la chair de poule.

Né à Tanger, il est dirigeant et créateur de la troupe Danguir Highwire. Quand il était petit, il rêvait d'être un artiste de cirque. Il avait onze ans lorsqu’il s’est vu offrir une bourse pour étudier dans une école du cirque en Espagne. Sa carrière commencera dans le cirque espagnol de «Los Muchachos» qu’il quitte pour le cirque «Los Hermanos Ringling» avant de mettre en place sa propre troupe, «The Danguir Highwire Troupe».

C’est en 2010 qu’il a été surnommé «le roi du câble», décrochant ainsi un record de Guinness lorsqu’il a réussi à rouler, à bord d’une motocyclette, sur un câble de près d’un demi-kilomètre (666,1 mètres) à plus de 130 mètres de hauteur dans la station balnéaire de Benidorm, à l’est de l’Espagne. Un record qui donne le vertige.