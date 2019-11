Maroc : Arrestation du rappeur L'Gnawi après le succès du morceau 3acha cha3b de Weld l'Griya

Deux jours après la sortie de la chanson «3ach cha3b», devenue première des tendances YouTube Maroc, l’un des rappeurs ayant participé au morceau a été interpelé ce matin à Salé. Il s’agit de Lgnawi, qui a été conduit par la police pour les besoins de l’interrogatoire, selon son ami rappeur Weld l’Griya.

Depuis hier soir, le trio des rappeurs apparus dans la vidéo dit être recherché et estime que la procédure a été enclenchée suite à la mise en ligne de son morceau. Cependant, une source policière citée par Lakome2 indique que l’arrestation de Lgnawi fait suite à une enquête où il est soupçonné d’insulte et d’attaques envers un policier et des services de la police, et non pour la chanson en elle-même.

Contacté par notre rédaction pour commenter les faits en tant que rappeur anciennement connu pour ses chansons à texte au sein du groupe L’Bassline, Hamza l’BS nous explique en effet que le concerné «avait des problèmes avec la police depuis une quinzaine de jours déjà»

Il estime par ailleurs que la chanson récemment mise en ligne constitue un «cri du cœur d’une jeunesse laissée à la marge». Dans la vidéo, on voit justement le trio de rappeurs dénoncer injustice sociale, répression, et abus de pouvoirs.