Corendon Airlines Europe relie Leipzig à Agadir dès ce mois de novembre

La compagnie aérienne Corendon Airlines Europe a annoncé ce mercredi 30 octobre qu’elle lancera deux nouvelles liaisons directes, dont une entre Leipzig, à l’est de l’Allemagne et Agadir, au Maroc, dès cet hiver.

Un communiqué du transporteur aérien à bas coût, cité par le portail Check24 et le site Routes Online, précise qu’à partir de novembre, les liaisons vers Agadir au Maroc et vers Charm el-Cheikh en Egypte seront programmées une fois par semaine et opérées par un Boeing 737-800.

Le premier vol de Corendon à destination du Maroc, commencera le 2 novembre prochain, annonçant la rotation sera prévue le même jour. Ainsi les passagers en provenance d’Allemagne embarqueront à Leipzig à 6 heures du matin pour une arrivée prévue à Agadir à 10h30. Une heure plus tard, soit 11h30, le vol de retour démarrera d’Agadir pour une arrivée prévue à 16 heures à l’aéroport de Leipzig, conclu-t-on.

A rappeler que Corendon Airlines Europe est compagnie charter maltaise basée à l'aéroport international de Malte. Société sœur de la compagnie turque Corendon Airlines et de la compagnie néerlandaise Corendon Dutch Airlines, elle appartient au Corendon Tourism Group. Corendon Airlines Europe a été créée en 2017 dans le but d’effectuer des vols entre pays européens.