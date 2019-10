Osian Roberts dévoile ses ambitions pour le développement du football marocain

Arrivé en aôut dernier au Maroc, Osian Roberts fait sa première apparition médiatique officielle. Le nouveau directeur technique national a fait son petit effet.

Après une phase d'observation et un état des lieux, le Gallois a tenue une conférence de presse au siège de la FRMF. Il a longuement développé, et avec enthousiasme, les axes sur lesquels il allait travailler. Et ce travail, il compte le faire directement sur le terrain afin de guider les acteurs locaux.

Nommé pour cinq ans, Roberts voit plus loin. Il a tracé un projet sur dix années avec des résultats attendus au bout de trois. La restructuration du football national passe par toutes ses composantes et il a assuré que chacun participerait à son échelle.

«Nous voulons intégrer des hommes et des femmes compétents à la DTN, sans distinction de nationalité. Je veux le meilleur. Je travaille en étroite collaboration avec les sélectionneurs nationaux.» Osian Roberts

Dans un premier temps, le nouveau DTN va constituer son équipe de travail. Il mettra ensuite en place une stratégie de développement du football national qui passe par une organisation uniforme des ligues régionales avec trois postes clés : un responsable de la formation des joueurs, un responsable de la formation des cadres et un responsable du football féminin. Cette distiction claire des tâches vise à coordonner le travail mais aussi à profesionnaliser l'encadrement du joueur.

Les jeunes et les femmes aussi

S'agissant de la formation des jeunes, Osian Roberts veut que les cadres locaux soient formés spécifiquement selont l'âge des joueurs qu'ils vont suivre. Les ligues régionales auront une organisation claire et l'enfant sera pris en charge dès le plus jeune âge, la tranche 5-10 ans étant décisive dans le développement du joueur. Ce travail de fond se fera progressivement avec pour objectif d’uniformiser la formation et la professionnaliser.

Le football féminin fait également partie des points de travail de la DTN. Avec les bons résultats de la sélection U20 avec Lamia Boumehdi aux Jeux Africains puis au tournoi UNAF, l'intêret pour cette catégorie de football est grandissant. Les U20 ont effectivement mis en avant le potentiel des féminines et leurs qualités techniques et tactiques. Les clubs et les ligues auront une feuille de route pour cette mission.

À noter que Jamal Sellami et Patrice Beaumelle ont été remerciés et seront remplacés à la tête des sélections U20 et U23.