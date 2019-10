Maroc : Plus de neuf tonnes de résine de cannabis saisies près de Tanger

La quantité de chira saisie par les éléments du service provincial de la police judiciaire de la ville de Tanger, vendredi après-midi sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a atteint après la fin de l'opération de pesage, 9 tonnes et 122 kilogrammes, a indiqué la préfecture de police de Tanger.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette opération sécuritaire avait été menée dans une ferme située au douar Daidaat, région de Gzennaya, à une vingtaine de kilomètres de Tanger. La perquisition avait permis de saisir 288 grandes plaquettes de résine de cannabis totalisant près de huit tonnes, ainsi que de trois bateaux pneumatiques et des équipements de navigation maritime, outre deux appareils de communication sans fil.

L'opération avait aussi permis d'appréhender cinq personnes pour liens présumés avec un réseau de trafic international de drogue et de psychotropes, a précisé le communiqué.

Les éléments de la police judiciaire avaient également mis la main, dans la ferme et à la maison de l'un des suspects, sur des engins et des équipements utilisés dans le trafic international de drogues.

Le communiqué indique que les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d'interpeller toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel, de dévoiler leurs liens présumés aux niveaux national et international, de déterminer les voies terrestres et maritimes empruntées dans le trafic et d'identifier leurs liens présumés avec les crimes de blanchiment d'argent.