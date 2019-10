Crash d’«Ethiopian airlines» : Le corps du chercheur El Hassan Essayouti rapatrié au Maroc

La dépouille de feu El Hassan Essayouti, décédé dans le crash de l’avion de la compagnie «Ethiopian airlines» en mars dernier, sera rapatriée mercredi dans la soirée d’Addis-Abeba vers Casablanca. Le chercheur a perdu la vie dans ce drame ainsi qu’un autre ressortissant marocain, Chiheb Benahmed, dont le corps a été rapatrié le 11 octobre courant.

La fermeture du cercueil et la pose des scellés ont eu lieu au niveau de l’aéroport Bole international d’Addis-Abeba en présence de l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’Hammdi, des membres de l’ambassade, et des représentants des autorités sanitaires ainsi que des services de sécurité éthiopiens.

Après lecture de la Fatiha pour le repos de l’âme du défunt, le cercueil a été remis aux services compétents pour rapatriement.

Le 10 mars dernier, l'avion de la compagnie éthiopienne un Boeing 737 MAX, qui devait assurer la liaison entre Addis-Abeba et Nairobi au Kenya, s'est écrasé six minutes après son décollage, faisant 157 victimes de différentes nationalités.

Depuis ce drame, les Boeing 737 MAX sont cloués au sol à travers le monde suite à des rapports qui ont mis en cause une défaillance du système anti-décrochage de l'avion.