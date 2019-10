France : Gilles Clavreul condamné en appel pour diffamation à l'encontre du CCIF

Gilles Clavreul, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. / Ph. DR

La cour d’appel de Paris vient de condamner Gilles Clavreul, ex-délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (Dilcra) pour diffamation à l’encontre du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF).

Selon la page Facebook de ce dernier, Gilles Clavreul l'avait qualifié, en 2015, de «collectif anti-démocratique, raciste et antisémite». «Dans le procès en diffamation que nous lui avons intenté, Gilles Glavreul vient d’être condamné par la cour d’appel de Paris pour cette accusation», s’est félicité le CCIF, rappelant qu’il continuera «son travail de lutte contre l’islamophobie tout en préservant son honneur et en nouant des partenariats avec celles et ceux qui luttent vraiment contre l’antisémitisme».

Le 11 mars 2016, le CCIF avait intenté un procès pour diffamation envers Gilles Clavreul pour ses propos relayés sur les réseaux sociaux le 13 décembre 2015.

Le procès pour diffamation s’était tenu le 12 octobre 2018. Toutefois, bien que le procureur ait «été dans le sens du CCIF et retenu l’existence d’une diffamation», le juge en avait décidé autrement. Le 20 décembre 2018, le tribunal avait rendu sa décision en considérant qu’il «n’y avait pas eu de diffamation de la part de Gilles Clavreul car il n’imputerait pas de fait précis au CCIF», rappelle-t-on.