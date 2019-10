Maroc : Les médecins et administrateurs du CHU de Rabat en grève

Mercredi 23 et jeudi 24 octobre, une grève sera observée dans les différents départements administratifs et médicaux, sauf urgences et réanimation, du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina (Avicenne) de Rabat. Cette grève est annoncée par la Fédération nationale de la santé, affiliée à l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

Cette grève est prévue au moment où le corps médical et administratif exige «un amendement du règlement de base relatif aux commissions techniques mixtes interministérielles» ainsi que la création de deux nouveaux degrés pour les techniciens en chef. Par la même occasion, les grévistes appellent le ministère de tutelle à «un dialogue constructif et responsable», selon un communiqué du syndicat.

La fronde est annoncée quelques semaines après une autre grève, cette fois-ci à l’appel du Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP), qui ont fustigé le 7 octobre dernier la gestion du système de garde et d’astreinte dans les hôpitaux publics, notamment «les graves failles des lois» en la matière.