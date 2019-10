Casablanca : Un septuagénaire décède suite à une collision avec une rame de Tramway

Ce lundi 21 octobre 2019 à 7h50, un piéton septuagénaire a été heurté par une rame du tramway T1 circulant entre la station Hay Raja et Ibn Tachfine, sur la ligne 1.

Un communiqué de RATP Dev Casablanca, parvenu à Yabiladi, précise que malgré l’enclenchement immédiat du freinage d’urgence, le conducteur de la rame n’a pas pu éviter la collision avec la personne âgée, qui tentait de traverser la plateforme en dehors des voies réservées à cet effet.

Malgré l’intervention immédiate de la protection civile, l’homme est décédé des suites de ses blessures.

RATP Dev Casablanca présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Et de rappeler l’importance du respect des règles du code de la route et de la signalisation routière par tous les usagers de la route (automobilistes, motocyclistes, vélos et piétons) ainsi que la nécessité d’observer une très grande prudence aux abords des plateformes du tramway.