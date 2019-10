La menace terroriste plane de nouveau sur l’Espagne

Le groupe terroriste Daech multiplie les vidéos en espagnol, où des jihadistes menacent «ceux qui ne commettent pas d’attaques». La dernière en date est celle d’«Abou Oussama Al Maghribi», sous-titrée en espagnol, dans laquelle le «commandant» marocain appelle les croyants à «commettre des attaques», au risque de subir un «châtiment» divin.

Consultés par La Razón, des spécialistes expliquent au média que ces contenus constituent «une menace» pour le pays, qui maintient un niveau de vigilance élevé pour prévenir d’éventuelles actions terroristes.

Le «commandant» apparaît entouré de ceux qui sont supposés être ses partisans et leur demande quelle est leur réponse lorsqu’il leur est demandé de «faire avancer la cause d’Allah. «Allah vous punira d’un châtiment douloureux, vous changera pour d’autres personnes et ne leur fera pas de mal. Allah sait tout», tranche-t-il.

«Le fait que ce soit un terroriste marocain qui diffuse ces messages et que Daech se préoccupe de les traduire en espagnol, de manière à ce qu’ils puissent être lus par de possibles loups solitaires qui ne maîtrisent pas suffisamment l’arabe, ajoute aux inquiétudes», explique La Razón.