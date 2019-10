La Consule honoraire d'Espagne à Marrakech décorée de la Croix de l'Ordre de Isabel La Católica

La Consule Honoraire d'Espagne à Marrakech, Mme Khadija El Gabsi, a été décorée, vendredi soir dans la cité ocre, de la Croix de l'Ordre de Isabel La Católica du Royaume d'Espagne, en reconnaissance de son engagement en faveur du renforcement des relations maroco-espagnoles et de la coopération diplomatique, culturelle et touristique entre les deux pays.

Cette décoration a été remise à Mme El Gabsi par l'Ambassadeur du Royaume d'Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, au nom du Roi d'Espagne Felipe VI, lors d'une cérémonie à laquelle a pris part le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, le président de la région Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine et le président du conseil communal de Marrakech, Larbi Belcaïd.

Selon l'ambassadeur, Mme El Gabsi mérite cette reconnaissance non pas uniquement parce qu'elle travaille avec un dévouement exceptionnel mais parce qu'elle a démontré un esprit de service sans pareil, notant que cette décoration a suscité l'unanimité et l’enthousiasme chez l'ensemble des amis et admirateurs de Mme El Gabsi.

A part ses qualités humaines et son abnégation, Mme El Gabsi a fait preuve d'une intelligence très particulière et efficace, à travers ses multiples contributions significatives à plusieurs événements, notamment la COP 22, le jumelage entre Séville et Marrakech, a poursuivi M. Díez-Hochleitner.

«Je suis doublement honorée de recevoir cette prestigieuse distinction qui me touche autant qu'elle m'oblige. D'abord honorée parce qu'elle est attribuée par le Royaume d'Espagne, un pays qui m'a accueilli pendant plusieurs années. Il y a 5 ans, le Royaume d'Espagne m'a fait l'honneur de me nommer Consule honoraire, une fonction que j'ai accepté avec une grande joie» s'est réjouie, de son côté, Mme Khadija El Gabsi.