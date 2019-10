Football : Adil Rami fait le salut militaire en soutien à l’équipe turque

Le joueur franco-marocain Adil Rami, qui évolue au sein du club turque Fenerbahçe, a publié une photo de lui faisant un salut de l’armée, sur son compte Instagram.

Selon l’agence de presse Anadolu, le joueur d’origine marocaine voulait montrer son soutien à ses homologues de la sélection nationale turque, après l’ouverture par l’Union des associations européennes de football (UEFA) d’une enquête contre la formation sportive.

En effet, l’instance footballistique met en cause le salut militaire fait par les joueurs lors de deux matchs, contre l’Albanie et la France, respectivement les 11 et 14 septembre derniers, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Dans un contexte où la Turquie a lancé une offensive contre les Peshmergas en Syrie, ce geste a été considéré par l’UEFA comme «une provocation politique».

Mardi, un communiqué de l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête dans ce sens.