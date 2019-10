Aïn Cheggag : Nouvelle zone industrielle pour la région Fès-Meknès

Un terrain d’une superficie de 500 hectares situé dans la province de Sefrou va accueillir la zone d’activité industrielle. «Le parc industriel d’Aïn Cheggag se veut un projet durable et représente un véritable levier pour développer la compétitivité des différents maillons de la chaîne de valeur de la région Fès-Meknès, en intégrant plusieurs activités industrielles dans un seul site», indique le ministre de l’Industrie dans un communiqué.

Un protocole d’accord pour l’aménagement, le développement, la promotion, la commercialisation et la gestion de la zone d’accélération industrielle Fès-Meknès a été signé, le 16 octobre 2019, à Rabat, au siège du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, en présence des acteurs de la région, d’élus et de représentants du secteur privé.

Les signataires de ce protocole d’accord sont les ministères de l’Industrie, de l’Intérieur, de l’Economie et des finances, de l’Aménagement du territoire, ainsi que la wilaya, le Conseil de la région de Fès-Meknès et MEDZ.