Maroc : Hajar Raïssouni bénéficie d’une grâce royale exceptionnelle

Hajar Raïssouni et son fiancé Rifâat Al-Amin / Ph. DR.

Plus de deux semaines après sa condamnation à un an de prison ferme pour «débauche et avortement illégal», la journaliste d’Akhbar Alyaoum Hajar Raïssouni peut enfin sortir de prison.

Ce mardi, un communiqué du ministère de la Justice a annoncé en effet que la jeune femme a bénéficié d’une grâce royale exceptionnelle, valable également pour son fiancé Rifâat Al-Amin et son gynécologue Mohamed Jamal Belkziz, ainsi que le staff médical condamné à la prison en sursis par le tribunal de première instance de Rabat.

Contacté par Yabiladi, l’avocat Saâd Sahli, chargé du dossier, a confirmé cette grâce, faisant part de son soulagement de voir que «la voix du peuple a été entendue et [que] les choses sont enfin rentrées dans l’ordre».