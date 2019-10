Maroc : L’éducation va recevoir 500 millions de dollars de la Banque mondiale

La Banque mondiale (BM) va allouer une enveloppe de 500 millions de dollars pour le financement d'un programme d'appui au secteur de l'éducation au Maroc, qui sera lancé officiellement le 10 octobre.

Selon des données dévoilées lors d'une conférence de presse, tenue mardi à Rabat, par la Banque mondiale et le ministère de l'Education nationale, ce programme, conçu en appui à l'objectif d'amélioration des résultats éducatifs pour tous, bénéficiera d'un financement de l'institution financière internationale de 500 millions de dollars sous la forme d'un prêt-programme pour les résultats, en vertu duquel le décaissement des fonds est conditionné à l'atteinte de résultats clés.

Cette opération s'articule autour de trois composantes définies en fonction des principaux freins aux progrès du secteur : l'installation des conditions propices à une éducation «préprimaire» de qualité ; l'amélioration de la formation des enseignants et le renforcement des capacités de gestion ; la responsabilité au sein du secteur.

S'exprimant lors de cette conférence de presse, Mme Hind Belahbib, ingénieur général chargé de la direction stratégique, des statistiques et de la planification au sein du ministère, a souligné que ce programme s'inscrit dans le cadre de l'appui de la Banque mondiale au gouvernement marocain, particulièrement au secteur de l'éducation nationale, pour accompagner la mise en œuvre de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 et la loi-cadre relative au système de l'éducation et de la formation.

Le programme sera mis en œuvre par le ministère de l'Education nationale, les académies régionales de l'éducation et de la formation (AREF), les directions provinciales et les établissements scolaires.