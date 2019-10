Comment se faire rembourser un vol annulé ?

Plusieurs raisons peuvent amener une personne à annuler un vol qu'elle a précédemment réservé. On peut citer par exemple un imprévu de dernière minute, un problème de santé, une impossibilité de modifier sa réservation, une perte ou un vol des documents de voyage…

Lorsqu'une telle situation se présente, il est conseillé de ne pas s'affoler. Il faut commencer par lire les conditions de voyage de sa compagnie aérienne. Vous saurez alors s'il est possible d'annuler ou non votre réservation. Dans certains cas, vous aurez seulement le droit de modifier votre billet. D'autres compagnies acceptent néanmoins de rembourser le billet d'avion sous conditions.

Profiter de l'assurance billet d'avion

Pour éviter de s'embrouiller avec les restrictions des compagnies aériennes en cas d'annulation de vol, il est possible de souscrire au préalable à une assurance billet d'avion. Avec une telle assurance, vous êtes notamment couvert pour le remboursement du montant de votre billet d'avion. Quant aux autres frais comme les frais de visa, les frais d'assurance ou encore les frais de dossier, ces derniers ne sont pas couverts.

Si vous avez payé votre réservation avec une carte bancaire haut de gamme, sachez que vous êtes automatiquement couvert par une assurance de billet d'avion. Que ce soit une MasterCard ou une carte Visa premier, vous pouvez vous faire rembourser votre billet d'avion en cas d'annulation de vol lors de grèves de compagnies aériennes par exemple.

Vous vous en doutez certainement : le seul paiement du billet d'avion avec une carte bancaire haut de gamme ne suffit pas pour vous faire rembourser un vol annulé. En pratique, ce remboursement est subordonné à l'observation de certaines causes précises d'annulation de vol tel un refus de visa, une perte des pièces d'identité, un cambriolage de logement, un grave problème de santé, un parent accidenté ou décédé, un licenciement économique, une mutation professionnelle, une modification des congés payés.

Vol annulé pour cause personnelle VS vol annulé par la compagnie

Pour toutes les causes d'annulation de vol sus-énumérées, il est peu probable d'obtenir un remboursement de la part des compagnies aériennes si l'on n'est pas couvert par une assurance de billet d'avion. La majorité des transporteurs aériens n'acceptent la modification ou l'annulation d'une réservation que dans une période restreinte après l'achat du billet.



En cas d'annulation, vous pourrez récupérer à la limite le montant des taxes contenues dans le prix du billet (redevance des passagers, taxe d'aéroport, etc.). Si la récupération seule des taxes ne vous convient pas, vous serez obligé de vous contenter d'un bon de voyage. La plupart des compagnies d'avion offrent un tel bon au lieu de rembourrer le prix du billet d'avion. Ce bon a une durée de validité qui varie en fonction des transporteurs.

Cependant, il est possible que l'abrogation de votre voyage ne vienne pas de vous, mais plutôt de votre transporteur aérien. Dans ce cas, vous avez droit à un dédommagement pour le préjudice subi.

Plusieurs situations peuvent amener un transporteur aérien à annuler un vol. On retrouve d'une part des situations qui relèvent de la responsabilité de ladite compagnie. Il peut s'agir d'une grève, d'un problème avec le personnel de bord ou encore d'un problème technique. D'autre part, il y a les circonstances dites extraordinaires, comme par exemple un problème météorologique, un problème de sécurité à l'aéroport, une fermeture de l'espace aérien, une grève des contrôleurs aériens…

Lorsqu'un vol est annulé par le transporteur aérien, la loi vous donne le pouvoir de réclamer une indemnité. Le montant de cette compensation financière varie entre 250 € et 600 €. Elle est fixée en fonction de la distance du vol et non du prix du billet d'avion. Sachez cependant que vous ne pouvez pas bénéficier de cette indemnisation lorsque la cause de l'annulation de vol est une circonstance extraordinaire.



Néanmoins, la compagnie aérienne doit vous prendre en charge à l'aéroport, quelle que soit l'origine de la perturbation de vol, le temps de vous proposer un vol alternatif. Cette assistance aux passagers comprend plusieurs actions à savoir un bon repas ou une collation avec une boisson, un lieu d'hébergement (y compris le transport du passager entre l'aéroport et ledit lieu) en cas de report du vol au lendemain, une offre de communication (2 appels de 5 minutes chacun, 2 fax ou 2 emails).

Si vous passez plus de 5 heures à l'aéroport, vous pouvez exiger de la compagnie le remboursement de votre billet d'avion. Elle devra s'exécuter sous un délai de 7 jours, mais vous ne serez plus éligible pour recevoir une indemnisation financière. Voici quelques exemples avec la compagnie Ryanair.

Comment procéder pour obtenir son dédommagement ?

Les compagnies aériennes adhèrent difficilement aux indemnisations. C'est pour cela qu'il est conseillé de constituer un dossier solide en cas d'annulation de vol pour ne pas leur laisser le choix. Ce dossier doit contenir les informations qui justifient votre réservation sur le vol perturbé. Il s'agit entre autres des documents comme la carte d'embarquement, l'attestation d'annulation de vol, l'étiquette de bagage en soute…

Il faudra ensuite envoyer à la compagnie une lettre de réclamation d'indemnisation avec tout le dossier en annexe. Cependant, il ne faut pas se leurrer, une telle démarche est généralement chronophage et peu fructueuse. C'est pour cela qu'il est conseillé d’avoir recours à un expert en récupération d'indemnité pour arriver rapidement et simplement à ses fins. De fait, cette dernière démarche est peu onéreuse, moins contraignante et offre de fortes chances d'obtention de l'indemnité.



À la question, comment se faire rembourser un vol annulé, que doit-on répondre concrètement ? Retenez simplement que lorsque vous annulez vous-même votre vol, vous pouvez faire jouer une assurance billet d'avion pour être remboursé. Lorsque l'annulation est imputable à la compagnie, il convient de recourir à un expert qui défend les droits des passagers aériens pour optimiser ses chances d'être indemnisé.