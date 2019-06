Annulation d'un vol Ryanair vers le Maroc : Que faire ?

Ryanair est une compagnie aérienne low-cost fondée à Dublin en 1985. Elle dispose d'une flotte de plus de 400 appareils et dessert de nombreuses destinations, dont le Maroc. Elle fait généralement preuve de promptitude et garantit des prestations avec un bon rapport qualité-prix. Néanmoins, une annulation de vol Ryanair peut survenir. Dans ce cas, le transporteur vous envoie un courriel et un SMS à l'adresse électronique et au numéro de téléphone fournis au moment de la réservation.

Pensez à un réacheminement lors d’une annulation de vol Ryanair !

Lorsque votre vol est annulé, présentez-vous à l'aéroport conformément à l'heure d'embarquement fixé. La compagnie pourrait éventuellement vous obtenir une place sur le vol Ryanair suivant en partance vers le Maroc. L'atterrissage peut avoir lieu à la destination initialement prévue ou au niveau d'un aéroport alternatif du pays d'arrivée. Cependant, cette option peut s'avérer impossible le même jour ou le lendemain. Dans ce cas, Ryanair peut décider de vous faire voyager via un de ses partenaires comme EasyJet, Jet2, Vueling, CityJet, Aer Lingus, Norwegian ou Eurowings.

Elle pourrait réussir à vous obtenir une place sur un de leurs vols en partance pour le Maroc conformément aux accords bilatéraux qui les lient. Si ces structures n'offrent aucun départ le même jour ou le lendemain, Ryanair peut vous proposer des moyens de transport alternatifs raisonnables. Vous pouvez donc décider de voyager via une compagnie concurrente de votre choix.

Une autre solution consiste à prendre le train ou le bus. Dans ce cas, vous effectuez les réservations à vos propres frais. Ensuite, vous transmettez les reçus à Ryanair pour remboursement. Dans le cas d’un réacheminement prévu pour le lendemain, vous pouvez bénéficier d'une assistance si vous souhaitez dormir à l'hôtel. Vous pourrez vous adresser au personnel présent au comptoir de l'aéroport.

À la réception du SMS ou du courrier d'annulation du vol ryanair, vous avez la possibilité de changer personnellement de vol. Concrètement, vous effectuez un transfert vers le nouveau vol via l'application Ryanair. À défaut de réimprimer votre carte d'embarquement, vous pouvez la conservez sur votre téléphone. Si vous voulez une assistance, vous pouvez solliciter l’aide des agents de Ryanair pour émettre votre nouvelle carte d'embarquement.

Réclamez votre remboursement

Après la notification du SMS ou du courrier d'annulation du vol ryanair, vous pouvez contacter une compagnie spécialisée qui vous aidera à vous faire restituer l'argent investi pour l'acquisition de votre billet. Avec celle-ci la compagnie aérienne vous paiera dans les plus brefs délais. Elle pourra éventuellement vous proposer un vol retour au premier point de départ. Cela s'applique notamment pour les voyages par correspondances.

Conformément à la directive 261 de l'UE relative aux droits des passagers, vous pouvez exiger un dédommagement pour tout préjudice aérien subi. Cela reste valable pour les vols Ryanair annulés. Néanmoins, le règlement a fixé certaines conditions pour bénéficier des indemnisations prévues.

Premièrement, vous ne pouvez prétendre à cet avantage que si vous avez accepté un vol alternatif de Ryanair. Vous y renoncez de facto si vous exigez un remboursement de votre billet. Deuxièmement, vous ne pourrez obtenir un dédommagement que si l'annulation du vol Ryanair ne relève pas de la responsabilité de la compagnie. En effet, vous ne pourrez pas obtenir gain de cause si le report s'explique par des facteurs extérieurs comme une grève des contrôleurs aériens ou des conditions météorologiques extrêmes. Et enfin, selon le règlement 261 de l'UE, Ryanair pourrait rejeter votre requête en cas de confirmation de l'annulation deux semaines avant le vol.

En cas de vol annulé, renseignez-vous donc au niveau du comptoir pour connaître les véritables raisons de la décision. Imprimez le mail de notification et conservez le SMS attestant le report du vol. Gardez également sur vous les récépissés des achats effectués et des réservations. Vous avez la possibilité d'introduire directement votre requête auprès de la compagnie. Cela peut intervenir via la plateforme officielle de la compagnie aérienne.

Des entreprises spécialisées en dédommagements s’occupent du dossier pour vous

Une autre alternative consiste à envoyer votre réclamation par un courrier recommandé. Vous devrez joindre à votre demande l'intégralité des preuves à votre disposition. Le transporteur prendra le temps d'étudier votre dossier et vous répondra. Dans la pratique, la grande majorité des compagnies aériennes rechignent à se conformer aux règles prévues par la directive 261 de l'UE. Elles laissent les requêtes sans suite ou évoquent des prétextes fallacieux pour refuser de vous indemniser.



Fort heureusement, vous pouvez désormais compter sur l'assistance de certaines entreprises spécialisées. Dans ce cas, vous soumettez directement votre réclamation sur la plateforme de la structure retenue. Celle-ci étudiera votre demande. En cas d'éligibilité, vous leur transmettez l'ensemble des preuves à votre disposition. Leurs experts entreront en contact avec Ryanair pour défendre votre dossier. Ils peuvent ester en justice en votre nom si les négociations à l'amiable se soldent par un échec. Ils utilisent toutes les prérogatives que la loi leur confère pour obtenir votre dédommagement. En général, vous payez les frais de cette prestation uniquement en cas de succès. Cela vous permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

Le montant de l'indemnité à percevoir varie en fonction de la distance du vol. Conformément aux dispositions de la directive 261 de l'UE, vous pouvez exiger 250 euros pour un voyage inférieur à 1500 km, 450 euros pour déplacement compris entre 1500 km et 3500 km ou 600 euros pour un vol supérieur à 3500 km.

N'oubliez pas d’insérer dans votre dossier de réclamation les reçus des dépenses personnellement supportées. Ryanair devra prendre en charge les frais d'hébergement et de navettes. Et surtout, obtenez toujours un avis formel de la compagnie avant d'engager une quelconque dépense.