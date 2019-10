Hirak : Nasser Zefzafi annonce des marches dans le Rif «jusqu’à sa libération du despotisme»

Nasser Zefzafi a adressé une nouvelle et longue lettre aux Rifains. Dans son message, publié par son père sur la page Facebook de l’Association Tafra pour la solidarité et la fidélité, le leader du Hirak les invite à ne pas tomber dans «le désespoir au point de les dominer et constituer un obstacle sur (leur) chemin ; la voie à la liberté est longue et difficile» et du coup il les conseille de «s’armer de patience».

«Notre peuple passe par des moments difficiles mais nous pourrons les surmonter si nous laissons de côté tout ce qui mène à la division et la discorde. Et sachez que la victoire de nos ancêtres sur le colonialisme était d’abord la conséquence de mettre en sourdine les conflits tribaux et ensuite par resserrer les rangs parce que l’intérêt du Rif est au dessus de toutes les considérations», a écrit le tribun depuis sa cellule à la prison de Ras Lma à Fès.

Zefzafi a exhorté, par ailleurs, les rifains «au nom de Dieu, de la nation, et du Rif et aux noms de nos valeureux martyrs» à cesser de s’invectiver sur les réseaux sociaux et s’accuser mutuellement de trahison.

Appel à réussir la marche du 26 octobre à Paris

La figure de proue du Hirak du Rif a également mis en garde contre la tentation de certains d’entrer dans des guerres contre les relais Makhzen dans la région. «Ne nous pouvons combattre un cochon dans un étang sans être ensuite souillé alors que lui il s’en délecte». Et de poursuivre sur le même ton en invitant les «libres rifains et rifaines» à «diriger (leurs) flèches en direction de ceux» qui se sont évertués «à nous torturer, nous violer à nous enlever et à nous forcer à immigrer».

Dans sa lettre, Nasser Zefzafi lance, par ailleurs, un appel à tous les «libres» de réussir la marche du 26 octobre à Rabat devant commémorer le troisième anniversaire du décès de Mohcin Fikri afin de «briser le siège imposé à notre Rif par le Makhzen et le silence de la communauté internationale».

Le leader du Hirak souhaite également que le projet de cette manifestation soit porteur de message «à qui de droit» que les rifains entendent «préparer dans un bref délai des marches à l’intérieur de (leur) patrie pour la libérer du despotisme».

Ce message de Nasser Zefzafi intervient alors que le dossier du Hirak sembler entrer dans une phase d’hibernation. Les réunions de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) avec les familles des détenus ne sont pas d’actualité. Il en est de même pour les initiatives menées par certaines parties visant à clore ce dossier.