Grand stade de Tétouan : Dénonçant un plagiat, un architecte espagnol esseulé au Maroc

Près de dix mois après ses dénonciations de «plagiat» et d’«usurpation» de son projet pour le Grand stade de Tétouan, portées contre l’architecte marocain Nawfal Bakhat, l’architecte espagnol Carlos Lamela désespère à l’idée de trouver une issue favorable à sa requête. Début janvier 2019, ce dernier avait en effet accusé son confrère marocain de s’être accaparé ce vaste projet, dont le coût est estimé à 80 millions d’euros, envisageant même de porter l’affaire devant la FIFA et l’Union européenne.

L’histoire remonte à 2014, date à laquelle Carlos Lamela dit s’être associé à Nawfal Bakhat dans le cadre d’un appel d’offre de 700 millions de dirhams pour la construction du Grand stade de Tétouan. Dans un article publié en janvier dernier, El Confidencial rapportait que les deux parties avaient prévu de signer un protocole d’accord définitif dans le cas où l’offre serait sélectionnée – et elle le fut – stipulant que chacun des deux architectes détenait 50% sur le contrat.

En 2015, après que l’offre eut donc été sélectionnée, et malgré les termes prévus dans le contrat, l’architecte espagnol découvre que seul le nom de son confrère marocain apparaît lors de la pose de la première pierre du stade par le roi Mohammed VI, aux côtés duquel se tient par ailleurs Nawfal Bakhat.

Inauguration du chantier du Grand stade de Tétouan, en présence du roi Mohammed VI et de l’architecte marocain Nawfal Bakhat (g). / Ph. MAP

Un règlement à l’amiable aurait été convenu entre les deux architectes…

Dans un article publié ce lundi 30 septembre, le site espagnol Business Insider indique que l’architecte espagnol a envoyé, en 2018, une copie du catalogue de son cabinet d’architecte à l’ambassade du Maroc en Espagne. Un document censé prouver qu’il est bien à l’origine de la conception du Grand stade de Tétouan. «Ce livre enrichira sans aucun doute la base documentaire de cette mission diplomatique, contribuant ainsi à fournir des informations utiles sur les réalisations architecturales de votre entreprise», a laconiquement répondu l’ambassade marocaine à Madrid, selon El Confidencial.

D’après Business Insider, après la publication de l’article dans El Confidencial, l’ambassade d’Espagne à Rabat a contacté Carlos Lamela et convenu avec lui d’une réunion en présence du ministre marocain de l’Aménagement du territoire, Abdelahad Fassi Fihri. C’est ce dernier qui aurait donné l’ordre à l’Ordre national des architectes du Maroc de parvenir à un «règlement à l’amiable» avec l’architecte espagnol.

L’Ordre aurait ensuite organisé une deuxième rencontre entre MM. Lamela et Bakhat. Après avoir tenu plusieurs réunions, échangé divers mails et entendu les deux parties, l’Ordre national des architectes du Maroc aurait déclaré à plusieurs reprises que les deux hommes étaient «pleinement» disposés à parvenir à une solution comprenant un «règlement à l’amiable».

…mais l’affaire est toujours en stand-by

Or, dix mois plus tard, Carlos Lamela déplore que le dossier n’ait pas avancé. «Je veux une solution. Compte tenu de ma notoriété, j’ai demandé que la conception du Grand stade de Tétouan soit reconnue comme mienne. Mon prestige ne peut être mis en jeu», explique-t-il à Business Insider. L’architecte est en effet connu pour avoir repensé le stade du Real Madrid, Santiago Bernabéu, et conçu d’autres projets faramineux en Espagne (deux terminaux à l’aéroport Madrid-Barajas) et dans d’autres pays (Pologne, Mexique, Belgique, Qatar).

Auprès de Business Insider, il a également précisé avoir fixé une «date butoir» pour solutionner l’affaire, en l’occurrence fin août. L’un des derniers échanges entre Carlos Lamela et des responsables marocains remonterait à ce mois, mais n’aurait guère été encourageant : le secrétaire de l’Ordre national des architectes du Maroc, Rachid Boufous, aurait en effet «rappelé» à l’architecte espagnol que ce dernier s’était «engagé» à cesser de médiatiser l’affaire.

De son côté, Nawfal Bakhat n’a pas voulu donner suite aux sollicitations de Business Insider, ni préciser la nature de l’accord que Carlos Lamela est censé conclure avec lui. En janvier dernier, l’architecte marocain avait dénoncé, auprès de notre rédaction, une «campagne médiatique diffamatoire» lancée par son homologue espagnol à son encontre.