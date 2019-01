Un architecte espagnol dénonce l’usurpation de son projet pour le Grand stade de Tétouan

Inauguration du chantier du Grand stade de Tétouan, en présence du roi Mohammed VI et de l'architecte marocain Nawfal Bakhat (g). / Ph. DR

Un célèbre architecte espagnol dénonce le plagiat et l’usurpation de son projet pour le Grand stade de Tétouan, révèle ce mercredi le site espagnol El Confidencial.

L’architecte en question est Carlos Lamela, connu entre autres pour avoir repensé le stade du Real Madrid, Santiago Bernabéu, et d’autres projets faramineux en Espagne ainsi qu’aux quatre coins du globe, qui lui ont par ailleurs valu de nombreuses distinctions.

Mais voilà que l’architecte, après un long silence, dénonce aujourd’hui un plagiat qui remonterait à 2014. Carlos Lamela dit s’être associé cette année-là à l’architecte marocain Nawfal Bakhat pour que tous deux participent à un appel d’offre de 700 millions de dirhams pour la construction du nouveau stade de Tétouan, précise la même source.

Alors qu’un accord aurait été signé entre les deux parties, l’architecte espagnol aurait découvert une année plus tard que seul le nom de son confrère marocain apparaissait lors de l'inauguration du projet. Après quelques correspondances, ses doutes se seraient confirmés lorsqu’il a aperçu Nawfal Bakhat se tenant aux côtés du roi Mohammed VI lors de l’inauguration du chantier, raconte-t-il.

Carlos Lamela dénonce ainsi le plagiat d’un projet dont il détenait 50% sur le contrat, et pour lequel il dit n’avoir jamais perçu un seul dirham, alors que les factures présentées à son ex-associé s’élèvent à 230 000 euros, poursuit-il. L’architecte espagnol déplore que son ex-associé ait usurpé son projet et ce «devant les administrations publiques marocaines et le Cabinet royal».

Carlos Lamela pourrait porter cette question jusqu’à la Fédération internationale de football association (FIFA), précise la même source.

Il est à noter qu’un comité exécutif de la fédération se rendra, mi-janvier à Marrakech, pour notamment évaluer la candidature Maroc-Espagne-Portugal pour le Mondial 2030.