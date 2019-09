MINURSO : Le chef de la diplomatie algérienne rencontre le chef des opérations de paix de l’ONU

En marge de la 74e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré, hier soir, le chef des opérations de maintien de la paix à l’organisation internationale. La situation au Sahara occidental, et plus précisément de la MINURSO, a été au menu des discussions entre Sabri Boukadoum et Jean-Pierre Lacroix.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, abordé le même sujet à l’occasion de ses nombreuses réunions à New York, notamment avec ses homologues français Jean-Yves Le Drian et russe Sergueï Lavrov, ainsi qu'avec le n°3 de la diplomatie des Etats-Unis, David Hale.

Officiellement, Sabri Boukadoum a également discuté avec Jean-Pierre Lacroix de la situation au Mali. Contrairement au Maroc, l’Algérie ne participe à aucune mission de maintien de la paix de l’ONU, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Sa constitution interdit en effet à ses soldats d’intervenir au-delà de ses frontières.