Etats-Unis - Israël : Présence officieuse du Maroc à une réunion pour relancer le «Deal du siècle»

Le «Deal du siècle» était au menu d’un petit déjeuneur organisé par Eran Lerman, vice-président de l’ «Institut Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS)» et colonel de réserve à l’armée israélienne, auquel il a convié Jared Kushner et l’éditeur marocain Ahmed Charai, membre d’influents think-tank aux Etats-Unis, indique le Jerusalem Post.

Une occasion pour le conseiller spécial de Donald Trump de plaider pour l’instauration d’un «nouveau partenariat entre Israël et certains pays arabes importants face à des ennemis communs», précise Lerman dans une déclaration à la même publication.

Ce petit déjeuner réunissant un Américain très proche du locataire de la Maison blanche, un israélien et un Marocain «traduit cette nouvelle réalité régionale», précise le n°2 de l’institut JISS.

Et d’enchainer en brossant les contours de ce qu’il entend par «nouvelle réalité régionale». Pour Lerman, le plan de paix supposant un retrait de l’armée israélienne aux frontières d’avant la guerre des six jours de 1967 n’est plus d’actualité. Pire cette demande a, selon ses dires, «constitué un obstacle à une paix réelle».

L’administration Trump pari sur Rabat pour la relance de son projet

«C’est une ‘sagesse acceptée’ mais qui au fil du temps n’est plus sage ni réaliste», ironise-t-il. En revanche «le plan Trump devrait offrir de nouveaux paradigmes qui reflètent plus particulièrement les priorités d’Israël et de ses nombreux partenaires arabes dans la région», argumente Eran Lerman.

Au-delà de la pertinence ou non des positions exprimées par le colonel de réserve de l’armée israélienne, la présence d’un Marocain proche des cercles du pouvoir est une preuve de plus du pari de Washington sur Rabat pour la relance de son «Deal du siècle».

De part ses bonnes relations avec les Palestiniens, le Maroc a une chance de convaincre Mahmoud Abbas pour une reprise du dialogue avec les Israéliens rompu depuis de nombreuses années. Un objectif que l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte ont échoué à réaliser.

La présence d’un représentant -non officiel- du royaume à ce petit déjeuner consacré à l’examen d’une question importante comme l’est le processus de paix au Moyen-Orient offre au royaume une opportunité de se rapprocher davantage de l'administration Trump, sans pour autant s’engager officiellement.

L’entretien du 28 mai à Rabat, entre le roi Mohammed VI et Jared Kushner a marqué un tournant dans la politique américaine dans la région. Cette réunion tripartite en est le prolongement.