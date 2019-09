Aminatou Haidar remporte le «Prix Nobel Alternatif» 2019

Aminatou Haidar est l’une des gagnants du Prix 2019 «Right Livelihood Award», connu également comme le «Prix Nobel Alternatif», a annoncé ce mercredi 25 septembre le ministre suédois des Affaires étrangères, Ole von Uexkull, dans des déclarations à la presse.

La présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’Homme (CODESA) figure sur une liste composée de l’avocate féministe Guo Jianmei de Chine, la jeune écologiste suédoise Greta Thunberg, le leader des populations autochtones en Amazonie David Kopenawa et l’Association Htukara du Brésil.

Aminatou Haidar a remporté ce prix pour «sa ferme et non-violente action, et ce malgré son incarcération et la torture, à la quête de justice et d'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental», indique le communiqué de la fondation Right Livelihood.

Pour mémoire, Aminatou a failli remporter le Prix Sakharov 2010 des droits de l’Homme accordé par le Parlement européen. Cette nouvelle récompense est à même de redonner un nouveau souffle à sa carrière et récupérer le rang qu’elle occupait au sein de la direction du Polisario, du temps de Mohamed Abdelaziz.