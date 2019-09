Londres accueillera au printemps 2020 une Pride pour les LGBTQ+ musulmans

L’association britannique Imaan a annoncé avoir initié une récolte de fonds pour organiser un festival dédié à la communauté musulmane LGBTQI, indique le magazine Têtu.

Elle a en effet prévu de lancer le tout premier festival destiné aux musulmans LGBT+. L’évènement, prévu pour le printemps 2020 à Londres, est de montrer que «personne n’est le gardien de l’islam».

«Les musulmans LGBTQI sont souvent pris au piège de l’islamophobie et de l’homophobie. Nous voulons donc offrir un espace sécurisé et inclusif où les gens ont le sentiment de ne pas avoir à choisir entre leurs identités et où ils peuvent être LGBTQI et musulmans sans subir la pression de ceux qui disent le contraire», a expliqué l’association Imaan au quotidien britannique The Independent.

«Il n’y a pas de cadenas sur l’Islam, nulle part dans le monde. Nous sommes multiraciaux, multi-genrés et multi-sexuels», a indiqué de son côté Rose, la chef du projet pour RightsInfo.

Ce mardi 24 septembre, l’association a réussi à atteindre son premier but de 5 000 £. D’ici le mois d’octobre, elle espère que la cagnotte puisse atteindre les 10 000 £.

