Le Maroc célèbre la 26e Journée mondiale contre l’Alzheimer

La Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, commémorée ce samedi, représente l’occasion de faire le bilan sur l’avancée de cette maladie caractérisée par une détérioration des facultés cognitives et de la mémoire, causée par la dégénérescence progressive des cellules du cerveau.

Ce 21 septembre, le Maroc célèbre, à l’instar de la communauté internationale, la 26e Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit là d’une occasion d'interpeller sur la progression constante de la maladie dans le monde et de mettre en valeur le combat quotidien des associations, des professionnels de la santé et des familles pour préserver la dignité des personnes atteintes.

A cette occasion, l'Association Noor de la maladie d’Alzheimer de Kénitra organise une marche de sensibilisation ainsi qu’une conférence sur la maladie, en présence de plusieurs experts, professionnels de la santé et familles des malades.

D’après l’Alzheimer Disease international (ADI), une fédération internationale regroupant plus de 80 associations, une personne développe une forme de démence toutes les 3 secondes et l’on estime à 50 millions le nombre de personnes atteintes en 2018.

Ce nombre doublera presque tous les 20 ans pour atteindre 80 millions en 2030 et 152 millions en 2050, avertit l’ADI dans son rapport État actuel de la recherche sur la démence : Nouvelles frontières (2018), en relevant que 58% des personnes atteintes de démence vivent actuellement dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, alors que ce pourcentage atteindra 68% d'ici 2050.

De nouvelles recherches indiquent que les maladies gingivo-buccales et les facteurs psychologiques comme le stress peuvent influencer les risques de démence Au Maroc, cette maladie silencieuse qui débute habituellement par des troubles de la mémoire avant de conduire vers la démence, fait partie du quotidien de 150 000 personnes, selon des chiffres 2016 de l’Association Maroc Alzheimer, et depuis, ce chiffre aurait augmenté de 30 000 cas par an.