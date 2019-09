Maroc : La masse salariale de l’Etat va augmenter dès 2020

Siège du ministère de l'Economie et des finances à Rabat. / Photo d'illustration

La masse salariale de l’Etat va augmenter dès 2020 car les dépenses de personnel vont englober les traitements, salaires et indemnités ainsi que les cotisations de l'Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite.

Selon L’Economiste de ce vendredi, cette hausse est prévue dans la loi organique relative à loi de finances (LOF) pour les charges de personnel qui représentent le premier poste de dépenses budgétaire cette année.

Pour le quotidien, hormis les 112,15 milliards de DH prévus cette année, ce montant est loin de refléter le poids réel des charges du personnel. Il cite notamment les cotisations liées à la prévoyance sociale, les transferts effectués au profit des établissements publics non marchands en crédits de fonctionnement et même «certains Comptes spéciaux du Trésor qui supportent pour une partie de leurs dépenses, des salaires, des émoluments et des gratifications servis à certaines catégories du personnel de l’Etat».

Cela affectait, jusque-là, la lisibilité des dépenses réelles afférentes à cette catégorie normalement imputée au budget général, rappelle-t-il. Ainsi, l'article 15 de la loi organique relative à la loi de finances compte «instaurer plus de lisibilité et de transparence et surtout donner une idée précise sur le poids réel des dépenses du personnel».

D’autres mesures de la LOF seront également déployées, rappelle le média, citant l’introduction de la comptabilité d’analyse des coûts ou l'accompagnement du projet de règlement de la loi de finances par le rapport annuel de performance et le rapport d’audit de performance, conclut le journal cité par Le 360.