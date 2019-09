Banque centrale populaire : Le résultat net par groupe augmente à 1,6 MMDH

Le résultat net part du groupe (RNPG) de la Banque Centrale Populaire (BCP) a atteint 1,6 milliard de dirhams (MMDH) au premier semestre 2019, en hausse de 5,5% par rapport à la même période un an auparavant. Le résultat net consolidé s'est apprécié, quant à lui, de 2,4% à près de 2 MMDH, précise le groupe bancaire dans un communiqué financier, notant que le produit net bancaire consolidé a évolué de 4,8% à 8,8 MMDH, tiré par les performances des activités de marché et d'intermédiation bancaire.

Quant aux dépôts du groupe, ils ont poursuivi leur progression en s'établissant à 286 milliards de dirhams alors que les crédits ont augmenté de 1,2% à 247 MMDH. S'agissant de l’activité bancaire au Maroc, la BCP indique que l'activité d'intermédiation a affiché une évolution positive avec une marge d’intérêt clientèle en hausse de 4,2%, tandis que les revenus des activités de marché ont augmenté de 14%.

De leur côté, les dépôts se sont élevés à plus de 242 MMDH suite à une collecte additionnelle de plus de 4 MMDH sur le marché des particuliers locaux et Marocains du Monde, relève la banque, soulignant que cette dynamique commerciale renouvelée auprès des clients particuliers locaux a permis une progression de 25 points de base (pdb) de part de marché sur ce segment stratégique.

La BCP rappelle, par ailleurs, que le premier semestre 2019 a été marqué par la réalisation de l'opération d'augmentation de capital en faveur des salariés du groupe d'un montant de 2,2 milliards de dirhams, notant que cette opération reflète l'engagement du groupe pour la valorisation et la fidélisation de ses collaborateurs.