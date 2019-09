Le Maroc classé 92e mondial en termes de liberté économique

Le Maroc est classé 92e mondial dans l’Indice de la liberté économique pour l’année 2019. Publié par l’Institut Fraser au Canada, ce document classe 162 pays en se basant sur 45 indices et sous-indices, qui concernent le climat économique, le poids des impôts, les projets initiés par les gouvernements, le cadre juridique régissant les droits de propriété, l’ouverture au marché international ainsi que les garanties légales à cet effet, en plus de la liquidité, le climat d’investissement ou encore ou encore la mise en valeur du capital humaine.

Au niveau de la taille du gouvernement, le Maroc occupe la 96e position avec 6,22 points. Il arrive à la 62e place, avec 5,56 points, pour l’environnement juridique et le droit de propriété. Le royaume est aussi à la 90e position en matière de liberté commerciale, avec 7,08 points mais fait beaucoup moins en matière de liquidité, arrivant ainsi à la 120e place (7,29 points). Les points les plus proches de 1 étant les plus positifs.

Par ailleurs et avec ces chiffres, le Maroc se classe premier au niveau régional, suivi de la Tunisie (122e mondiale), de la Mauritanie (128e), de l’Algérie (159e) puis de la Libye (161e). Sur le plan arabe, le royaume recule à la 7e position, devant la Jordanie (43e), Bahreïn (50e), les Emirats arabes unis (61e), le Qatar (69e), le Liban (75e) et Oman (89e).

Le Top 5 de ce classement mondial est occupé par Hong-Kong et Singapour, suivis de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse et des Etats-Unis, tandis que l'Angola, l'Algérie, le Soudan, la Libye et le Venezuela occupent respectivement les dernières places.