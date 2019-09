Depuis sa prison, Salah Abdeslam entretien des correspondances avec quatre femmes

Salah Abdeslam, seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, reçoit en prison des lettres d’au moins quatre femmes, dont l’une domiciliée à Düsseldorf, en Allemagne, indique Le Parisien.

L’une est prénommée Maëva et domiciliée dans le Tarn-et-Garonne. Elle apparaît comme sa correspondante la plus régulière. Agée de 20 ans, elle est présentée comme «proche de la mouvance islamiste radicale» et échange de longs courriers d’ordre théologique avec le prisonnier depuis près de deux ans.

Dans ses réponses qu’il adresse à la jeune femme, le détenu se demande s’il ne commet pas un «pêché». «Certains disent que la foi peut être dénuée d’acte mais c’est faux (…) Ce qui est sûr, c’est que le musulman ne peut pas rester en enfer éternellement», écrit-il.

En décembre dernier, Maëva a même demandé à pouvoir rendre visite au terroriste en prison, afin de «lui apporter un soutien moral et entretenir les liens qui [les] unissent dans cette épreuve». Cependant, la requête a été refusée par le magistrat instructeur.

«Ces courriers témoignent du charisme gagné par Salah Abdeslam auprès d’une communauté islamiste radicale féminine, notent les policiers de la DGSI dans un rapport. Ces femmes le placent tantôt comme une victime du système judiciaire, tantôt comme un homme pieux dépassé par les événements».

Le Parisien précise que Salah Abdeslam n’est pas seulement lu en prison : il y est aussi écouté. Les conversations captées par la sous-direction antiterroriste (SDAT) révèlent en effet un homme prosélyte, obsédé par la prière.