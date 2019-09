Maroc : La 24e édition du Jazz au Chellah fait la part belle à la diversité

Cette année, la 24e édition du Festival Jazz au Chellah est prévue du 25 au 29 septembre à Rabat. Elle sera une occasion renouvelée de proposer une plateforme culturelle diversifiée, constituant ainsi une passerelle artistique entre les deux rives de la Méditerranée, sous les auspices de l’Union européenne au Maroc en partenariat avec le ministère de la Culture et de la communication.

La programmation de cette année est conçue par les deux directeurs artistiques Majid Bekkas et Jean-Pierre Bissot, pour qui «Jazz au Chellah a toujours constitué un espace dédié à l’extraordinaire richesse des jazz d’Europe et à son potentiel créatif pour aller à la rencontre des musiciens marocains». C’est dans ce sens qu’un circuit «Festival Hors Chellah» est prévu avec des concerts déambulatoires et des master-classes données par les musiciens européens et marocains aux jeunes artistes du pays.

Sur la scène du Chellah, une quarantaine d’artistes venus de 12 pays d’Europe seront rejoints par une dizaine de leurs homologues marocains, explique un communiqué des organisateurs. En ouverture, le festival accueillera un groupe franco-sénégalais, confirmant la diversité musicale dans laquelle s’inscrit ce rendez-vous depuis sa création en 1996. Claudia Wiedey ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, souligne à cet effet que ce rendez-vous incontournable se veut un espace d’expression musicale, notamment africaine, dans toute sa pluralité.