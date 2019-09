Football : Vahid Halilhodžić salue l’état d’esprit de la sélection marocaine

Le sélectionneur national du maroc, Vahid Halilhodžić, a salué, mardi soir à Marrakech, l’état d’esprit de la sélection nationale lors des deux derniers matches amicaux. Lors d’un point de presse à l’issue du match amical ayant opposé mardi soir, au Grand stade de Marrakech, la sélection nationale de football à son homologue du Niger, l’entraîneur s’est dit en effet satisfait de la performance des Lions de l’Atlas.

Même si cette rencontre s’est soldée par un score de 1-0 en faveur de ces derniers, le sélectionneur a noté que l’équipe avait raté pas moins de 20 occasions, ajoutant que son objectif était de créer une équipe compétitive capable de donner les meilleurs résultats afin d’atteindre un niveau supérieur.

«Lors de ces deux matchs amicaux, j’ai opté pour deux équipes différentes en vue de voir et d'évaluer le niveau des joueurs et de découvrir leurs potentialités sur le terrain pour choisir les meilleurs», a-t-il expliqué. Par ailleurs, Vahid Halilhodžić a estimé que Walid El Karti a été la belle surprise de cette rencontre, ajoutant que ce joueur «intéressant» et talentueux a beaucoup de choses à montrer.

Dans une déclaration à la presse, le joueur de l'équipe nationale, Oualid El Karti, qui a inscrit l’unique but de cette rencontre, s’est dit content du résultat malgré les occasions ratées, ajoutant qu’il travaille avec sérieux pour développer son niveau et donner encore plus. Lors d’un premier match amical sur la même pelouse, les Lions de l’Atlas avaient été tenus en échec vendredi dernier par les Etalons du Burkina Fasso, avec un but partout.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des hommes de Vahid Halilhodžić aux qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) au Cameroun. Le Maroc entamera ces qualifications en novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première journée du groupe 5, qui comprend également la République Centrafricaine et le Burundi.