El Jadida : 11 millions de dirhams pour réhabiliter la Casbah de Boulaouane

Une enveloppe de 11 millions de dirhams a été allouée au projet de réhabilitation de la Casbah de Boulaouane, site historique de la province d’El Jadida, indique le ministère de la Culture et de la Communication.

Ce projet, dont le lancement de la première tranche vient d'être donné par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, porte sur la remise en état des murailles, des couloirs de sécurité et la restauration de la mosquée et ce, conformément aux règles de l’art en matière de réhabilitation des casbahs et monuments historiques, précise le ministère vendredi dans un communiqué.

M. Laaraj a souligné que ce projet compte la mise en place, depuis le centre urbain de la ville d’El Jadida, d’un circuit touristique balisé vers la Casbah afin de faciliter l’accès au site. La mise à niveau du cadre environnant est en perspective et vise à attirer les projets d’investissements touristiques, environnementaux et scientifiques à même de participer au développement durable de la région et faire de la Casbah un musée à ciel ouvert et un pôle d’attraction pour les visiteurs, nationaux et étrangers.

Le ministre a ainsi mis l’accent sur la nécessité de développer la recherche scientifique sur le site, plus particulièrement les fouilles archéologiques destinées à amplifier la dignité historique, la beauté et l’authenticité de ce fleuron architectural qui recèle une part importante de la mémoire nationale.

Ces projets de réhabilitation participent de la stratégie du ministère de la Culture et de la Communication – Département Culture – qui vise la préservation, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel dans l’ensemble des régions du Maroc afin de contribuer activement au développement économique et social global, conclut le communiqué.