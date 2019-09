Amicaux des Lions de l'Atlas : Vahid Halilhodzic préfère une liste élargie des joueurs

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic a affirmé jeudi à Marrakech, qu'il optera pour une liste élargie des joueurs de la sélection nationale.

«Personne ne sera écarté de l'équipe nationale, le mérite demeure la seule condition pour faire partie de la sélection nationale», a insisté Vahid Halilhodzic lors d'un point de presse tenu avant les matchs amicaux de ce septembre.

«Je privilège la liste élargie pour mieux connaître le niveau de chaque joueur et donner à chacun sa chance», a-t-il relevé, soulignant que les joueurs locaux disposent de potentialités importantes.

«L'équipe nationale est bien préparée pour entamer ces deux matches amicaux. Notre objectif principal sera d'améliorer le classement mondial FIFA du Maroc et d'atteindre les meilleurs résultats lors des prochaines Coupes africaines des Nations (CAN) et la Coupe du monde», a-t-il assuré.

«Il faut se focaliser sur un plan de jeu qui correspond aux qualités des joueurs de l'équipe nationale», a-t-il fait observer, notant que les entraînements seront axés davantage sur la condition physique pour marquer plus de buts.

Le sélectionneur de l'équipe nationale a ajouté que plusieurs changements vont se faire sur tous les plans afin d'atteindre le niveau souhaité, se disant inquiet quant au nombre de blessures et à la condition physique de certains joueurs.

L'équipe nationale est entrée en stage de préparation programmé du premier au 10 septembre prochain.

Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas en prévision des matches amicaux prévus au Grand stade de Marrakech face au Burkina Faso le 6 septembre et au Niger, quatre jours plus tard.