Sahara occidental : Les tractations se poursuivent pour désigner un successeur de Kohler

Antonio Guterres, le 12 avril 2016 à New York. / Ph. Kena Betancur - AFP

En mai dernier, la démission de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, avait créé la surprise, de par son timing. Elle intervenait au lendemain d’une table ronde organisée entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario et à la veille d’une autre qui devait avoir lieu cet été.

Depuis, des tractations sont menées entre les différentes parties concernées pour s’accorder sur le nom de celui qui succédera à l’ancien président allemand.

Hier, le président du «conseil national» du Polisario Khatri Adouh, a affirmé que les consultations se poursuivent. Dans une déclaration au média El Guerguerate, citée par Futuro Sahara, il a ajouté que «les deux parties (le Maroc et le Polisario, ndlr) n’ont toujours pas reçu de signes de la part du Secrétaire général de l'ONU concernant cette question, ce qui signifiait que le sujet n’a pas encore été résolu».

Tout en affirmant qu’Antonio Guterres «était en consultation avec plusieurs parties, voire des personnalités, au sujet du choix d'un nouvel envoyé personnel des Nations unies au Sahara occidental», Khatra Addouh a estimé qu’il serait «difficile pour le secrétaire général de l’ONU de présenter son rapport attendu en octobre prochain» sur le Sahara.

En juin dernier, des sources proches du dossier ont confié à Yabiladi que le secrétaire général des Nations unies serait «favorable» à l’idée d’un envoyé personnel d’origine africaine.

Pour rappel, depuis sa création en 1997, ce poste d’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental a été occupé par des diplomates européens et américains : les Américains James Baker (mars 1997 - juin 2004) et Christopher Ross (janvier 2009 - mars 2017), le Néerlandais Peter van Walsum (juillet 2005 - septembre 2008) et l’Allemand Horst Köhler (août 2017 - mai 2019).