Le ministre espagnol de l’Intérieur attendu au Maroc mercredi

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska est attendu mercredi au Maroc où il doit rencontrer son homologue marocain Abdelouafi Laftit.

Ainsi, selon l’agence Europa Press, qui cite un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur, cette réunion est destinée à renforcer la coopération existante entre l'Espagne et le Maroc en matière de contrôle des flux migratoires et de lutte contre les mafias actives dans le trafic des êtres humains.

«Les deux ministres de l'Intérieur aborderont également d'autres problèmes relatifs à la sécurité», poursuit l’agence, qui rappelle que ce déplacement intervient quelques jours après un assaut par un groupe de migrants sur la barrière séparant Ceuta du Maroc, qui s’est déroulé le 30 août dernier, le premier depuis le début de l'année.

Une tentative ayant permis à 153 migrants originaires de l’Afrique subsaharienne de pénétrer de manière irrégulière sur le territoire espagnol et de demander l’asile en Espagne. Le voisin ibérique a toutefois remis au Maroc huit personnes qui étaient restées au niveau de la clôture, précise Europa Press.

Au total, plus de 18 396 migrants sont arrivés en Espagne de manière irrégulière, soit 43,3% de moins qu'en 2018, selon les données de l'Organisation internationale des migrations (OIM), citées par l’agence de presse espagnole. Il s’agit de plus de 14 969 migrants ayant atteint la côte espagnole par voie maritime, devant plus de 3 427 personnes arrivées en Espagne par voie terrestre.