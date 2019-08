Enseignement du français à l'étranger : 25 millions d'euros supplémentaires pour l’AEFE dès 2020

La France va débloquer 25 millions d'euros supplémentaires en 2020 pour l'enseignement du français à l'étranger et les frais de scolarité seront rabaissés. C’est ce qu’a annoncé jeudi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, cité par l’Agence France-Presse (AFP).

«L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE, ndlr), colonne vertébrale de notre offre d'enseignement dans le monde, disposera de 25 millions d'euros supplémentaires dès 2020», a déclaré le ministre lors de la conférence des ambassadeurs de France organisée chaque année à Paris.

Parallèlement, «nous allons accroître le nombre de professeurs, avec 1 000 enseignants titulaires supplémentaires détachés à l'étranger dans les prochaines années, a-t-il confirmé. Enfin, «le niveau de participation des familles aux frais de scolarité qui avait dû être augmenté en 2017 reviendra à son niveau de 2016», a-t-il promis.

Dans le cadre des mesures d'austérité annoncées en 2017, le budget de l'AEFE avait été réduit de plus de 8%, pour le ramener à 354,5 millions d'euros en 2017, ce qui avait suscité plusieurs mouvements de grève, explique l’AFP. Mais le gouvernement avait promis à l'AEFE qu'elle retrouverait en 2019 son budget d'avant les coupes.

Dans son discours sur la Francophonie du 20 mars 2018, le président français Emmanuel Macron avait annoncé son intention de «doubler le nombre d'élèves accueillis» dans les quelques 500 lycées français à l'étranger, d'ici à 2030.

En mars 2018, quatre associations de parents d’élèves au Maroc avaient envoyé un courrier au directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), Christophe Bouchard, pour faire part des dysfonctionnements qui subsistent et proposer des solutions. Elles se plaignaient des suppressions de postes et des recrutements caducs, entre autres. «Le nombre de postes supprimés unilatéralement par l’AEFE pour 2018 est de 180 (100 résidents et 80 expatriés dont près de 37 résidents pour le Maroc), soit 3% de l’effectif des titulaires dans le monde. Le plan total est de 512 postes sur trois ans, soit 8% de l’effectif des titulaires», écrivaient les parents d’élèves au Maroc.