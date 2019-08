Italie : L'épouse d'Abderrahim Moutaharrik expulsée vers le Maroc

Salma Benncharki, épouse d'Abderrahim Moutaharrik, le «boxeur de Daech» reconnu coupable de terrorisme et actuellement en prison, a été expulsée et renvoyée au Maroc, rapporte le média italien Repubblica.

Elle a été rapatriée par les policiers de Lecco ayant exécuté l'ordre de renvoi pour des raisons de sécurité de l'État, signé par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.

Abderrahim Moutaharrik, un ancien athlète de kickboxing, a été arrêté en avril 2016, puis condamné à six ans de prison pour terrorisme international. Sa femme avait été condamnée définitivement à 3 ans et 4 mois, après avoir été d'abord en prison puis en résidence surveillée et avait récemment fini de purger sa peine.

Dans ses motifs, la cour d'appel de Milan avait pourtant établi que la femme ne devait pas être expulsée affirmant que «l'expulsion pouvait entraîner la désintégration du noyau familial avec des conséquences sérieuses pour la progéniture», c'est-à-dire chez les enfants de 5 et 7 ans du couple qui vivait en Italie. Les deux enfants auraient été envoyés vivre avec les grands-parents paternels.

Dans cette affaire, un autre Marocain, Abderrahmane Khachia, a été condamné à 5 ans et 4 mois d'emprisonnement tandis que Wafa Koraichi, sœur de Mohamed Koraichi qui, avec son épouse italienne Alice Brignoli et ses trois enfants avaient quitté Bulciago, dans la région de Lecco, pour rejoindre les milices de l’«Etat islamique» a été condamnée à 3 ans et 4 mois.