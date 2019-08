Barcelone : Plusieurs Marocains arrêtés pour «vol, actes d’intimidations et violences» présumés

Les Mossos d'Esquadra et la Garde civile ont arrêté dimanche dix jeunes, dont deux mineurs, pour quatre vols qualifiés avec violence ayant eu lieu samedi dans différents quartiers de Barcelone. Ils auraient, selon l’agence EFE, volé des chaînes en or et les vêtements de leurs victimes.

Cinq des détenus ont été arrêtés tôt le matin grâce au dispositif de prévention du vol dans la zone côtière alors que les cinq autres ont été interceptés par des agents de Mossos participant à un dispositif de prévention du vol dans La région de Raval.

Dans les détails, les premiers arrêtés pour vols qualifiés commis samedi à Barcelone sont deux jeunes hommes âgés de 18 et 19 ans et de nationalité marocaine. Ils sont accusés de vol qualifié avec violence, intimidation et blessures légères.

Peu de temps après, vers sept heures du matin, une patrouille a arrêté deux autres Marocains et un Algérien, âgés de 18 à 27 ans, poursuit EFE.

Vers 14 h 15, les Mossos ont arrêté un ressortissant marocain âgé de 18 ans, accusé de vol qualifié avec violence, actes d'intimidation et blessures légères, après s'être assuré qu'il tentait de les éviter sur la Rambla del Raval.

Les quatre derniers détenus ont été arrêtés samedi à 20 h 15 dans le même lieu. Il s’agit de deux jeunes de 18 ans de nationalité marocaine et deux mineurs. Les détenus s'étaient disputés avec un homme auquel ils auraient «enlevé de force plusieurs vêtements» avant de tenter de s’enfuir.