Maroc : La sécheresse met les barrages sous pression

Durant ce mois d’août, les Marocains ont pu constater de nombreux barrages sont ouverts afin d’alimenter les bassins versants, à la grande joie des baigneurs mais aussi des agriculteurs.

L’illusion d’abondance en aval est contrebalancée par une réalité plus asséchée en amont. Ainsi, peut-on voir le recul de la retenue d’eau du barrage Al Wahda, qui arrivait auparavant jusqu’à la commune de Ourtzargh. Au 15 août 2019, la réserve d’eau était inférieure à 2 milliards de m3 contre plus de 2,5 milliards de m3 une année auparavant. Le taux de remplissage du plus grand barrage du Maroc se situe ainsi à 56,7% au 15 août 2019, contre 72,6% à la même date l’année dernière.

La situation globale des barrages au Maroc est également à la baisse. Ainsi le taux de remplissage au niveau national est passé de 59,7% au 15 août 2018 à 50,2% à la même date cette année.

Les pluies automnales sont désormais très attendues pour reconstituer les réserves d’eau des barrages et une meilleure récolte céréalière pour la prochaine saison agricole.